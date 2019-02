Im Zuge eines Streitgesprächs mit Peter Turrini, das jetzt in Buchform erschienen ist, übt Ex-ÖVP-Landeshauptmann Pröll leise Kritik am Kanzler. "Vom vordergründigen Miteinander halte ich nichts, wenn im Hintergrund mit gekreuzten Fingern taktiert wird."

"Eigentlich steckt in Dir der Radlbrunner Wirtshausraufer, der sich als Landeshauptmann schwer zurückhalten musste": Turrini über Pröll © Wobzarek

Unterschiedlicher hätten die Lebenswege nicht sein können. Erwin Pröll wuchs behütet, ländlich verwurzelt, in einer dörflichen Idylle am Bauernhof auf. Seine von wenigen Brüchen geprägte Karriere endete als ÖVP-Landeshauptmann. „Ich musste nicht mit Traditionen brechen, um neue Wege zu gehen. Ich konnte auf Traditionen aufbauen.“ Für ihn blieb sein Heimatgemeinde Radlbrunn der Sehnsuchtsort.

Peter Turrini war immer Außenseiter, heimatlos, ohne Wurzeln. „Die Heiligsprechung des Landlebens bringt mich innerlich auf.“ Trotz tiefer politischer Differenzen entwickelte sich zwischen beide eine respektvolle Freundschaft, die in ein von Herbert Lackner moderiertes, geniales Streitgespräch mündet, das in Buchform erschienen ist (Zwei Lebenswege, eine Debatte. Im Verlag Ueberreuter. 168 Seiten).

"Du bist ein Radlbrunner Wirtshausraufer"

Turrini nimmt sich kein Blatt vor dem Mund. „Die Wahrheit liegt in Niederösterreich zehn Meter unter der Erde“, so der Dichter in Anspielung auf die Kellergassen, wo die Menschen im Rausch ihre Masken fallen lassen. Thema ist auch die von Turrini geschrieben „Alpensaga.“ „Wir wollte das verlogene Bauernbild demaskieren. Du, Erwin, warst Mitglied des Alpensaga-Erwürgungsvereins.“ Zwischen dem schwarzen Bauernbund und den Kommunisten gebe es kaum Unterschiede. „Sie diskutieren nicht, haben die Macht, recht zu haben. Sie haben das letzte Wort, selbst wenn es das dümmste ist.“

Im Zwiegespräch versucht Turrini Pröll Interna über ÖVP-Machtkämpfe zu entlocken. „Du bist doch nicht das Unschuldslamm, der Beobachter der Hölle. Eigentlich steckt in Dir der Radlbrunner Wirtshausraufer, der sich als Landeshauptmann schwer zurückhalten musste.“ Pröll wischt die Vorwürfe mit dem Verweis auf die künstlerische Freiheit vom Tisch.

Spitzen gegen Kanzler Kurz

Auf den letzten Seiten wartet Pröll mit ein paar Spitzen gegen Kanzler Sebastian Kurz auf. Es sei „unverkennbar, dass es in der FPÖ immer noch Probleme mit Ewiggestrigen gibt, die von Zeit zu Zeit ihre Köpfe raustrecken.“ Um dem hinzuzufügen: Ich halte es allerdings für einen Fehler, den Dialog mit der Freiheitlichen Partei zu verweigern. Wer den Dialog mit dieser Gruppierung verweigert, verschafft ihr Heldenstatus."

Von der ÖVP wünsche er sich, dass „klarer entschieden wird, ohne sich vom Regierungspartner in ein ideologisches Eck drängen zu lassen. Vom vordergründigen Miteinander halte ich nichts, wenn im Hintergrund mit gekreuzten Fingern taktiert wird.“

Pröll bricht in dem Streitgespräch eine Lanze für die Sozailpartnerschaft: "Es ist äußerst problematisch, die Sozialpartnerschaft anzukränkeln. Sie hat am Beginn der Zweiten Republik Unglaubliches geleistet und war immer ein stabiles Element. Später ist dann immer mehr von einer Nebenregierung geredet worden. Das hat Wirkung gezeigt. Die Regierung sollte die Sozialpartnerschaft nicht schwächen, sondern sie

im wahrsten Sinne des Wortes als Partner einbeziehen."

"Sinnwidrige" Abschiebung von Lehrlingen

Die Indexierung der Familienbeihilfe hält der langjährige ÖVP-Landeshauptmann für „diskussionswürdig“, die Abschiebung von Lehrlingen „sinnwidrig.“ Ich halte es für problematisch, arbeits- und integrationswillige Lehrlinge, die in Ausbildung sind, einfach abzuschieben – aus Gründen der Menschlichkeit, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Es ist völlig sinnwidrig, dringend benötigte Leute aus der Pflege, aus dem Service, aus vielen handwerklichen Bereichen aus dem Land zu verbannen. Im Hinblick auf die volkswirtschaftliche Zukunft dieser Republik ist das ein falscher Schritt."

Unterliege nicht der Message Control

Zur Frage, ob die ÖVP unter Kurz noch christlichsozial sei: "Christlich-Sozial kann man nicht nur anhand der Migrationsfrage definieren. Aber in diesem konkreten Fall der gekürzten Familienbeihilfe für die Pflegerinnen bin ich mit dem kritischen Hinterfragen schon einverstanden."

Mit Kurz telefoniere er wenig. Er halte es mit dem alten weisen Spruch: „Geh nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst.“ Und zur Frage der Message Control erklärt Pröll, "Sebastian Kurz hat offenbar gemeint,

ich unterläge dem Kontrollmechanismus der Regierungsinformation".

Dieser sei er allerdings nicht unterworfen: „Es gibt nur eine Instanz, die mich kontrolliert: Das ist mein Gewissen. Und das bleibt auch so“

