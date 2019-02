Facebook

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) mit Peter Webinger, Sektionschef für Fremdenwesen © APA/ROLAND SCHLAGER

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat heute bei einer Pressekonferenz seine Pläne für eine "Präventivhaft" präsentiert, um mutmaßlich gefährliche Asylwerber aus dem Verkehr zu ziehen. Bisher hatte die Regierung nur Schlagworte in die Debatte nach dem Mord an einem Asylbeamten in Vorarlberg geworfen, nun hat Kickl eine weitreichende Umstrukturierung des Asylwesens angekündigt.

Aus den bisherigen "Aufnahmezentren" wie dem Asylheim Traiskirchen und jenem in Thalham sollen nun "Ausreisezentren" werden: "Eine Verteilung in die Bundesländer soll es nicht mehr geben", sagt Kickl.

In den "Ausreisezentren" soll eine "freiwillige" Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr früh herrschen, alternativ können Asylwerber in Quartiere im Nirgendwo verlegt werden.

Erst am Wochenende hatte Hans Peter Doskozil, designierter SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlands, erklärt, er könne sich vorstellen, entsprechende Vorschläge der türkis-blauen Koalition zu unterstützen. Jedoch dürften Vorschläge für eine "Sicherungshaft" nicht auf Asylwerber beschränkt sein, sondern für alle Menschen in Österreich zur Verfügung stehen.

(Details folgen)