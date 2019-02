Knapp drei Monate ist es her, dass Pamela Rendi-Wagner an die Spitze der SPÖ gewählt worden ist. Nun regt sich langsam Kritik: Die Partei - und ihre Chefin - seien zu wenig präsent. Alles Strategie, sagt die Partei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vor drei Monaten ist Pamela Rendi-Wagner Parteichefin der SPÖ geworden. Seither macht sie sich rarer als ihr Vorgänger an der Parteispitze. © APA/BARBARA GINDL

"Pamela Rendi-Wagner war angefragt, ist aber unserer Einladung nicht nachgekommen“ - so antwortet die Redaktion der ORF-Diskussionssendung „Im Zentrum“ auf Kritik, warum zur Diskussion „100 Jahre Frauenwahlrecht“ am vergangenen Sonntag nicht die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokratie, sondern die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures gekommen ist.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.