Ohne konkrete Verdachtsmomente könne niemand in Haft genommen werden, so Justizminister Josef Moser.

© APA/ROLAND SCHLAGER

Skepsis meldet Justizminister Josef Moser gegen die von Innenminister Herbert Kickl ins Gespräch gebrachte Sicherungshaft: „Das ist eine äußerst sensible Thematik. Es bedarf konkreter Verdachtsmomente und klarer Straftatbestände, um aktiv zu werden“, so der ÖVP-Politiker in der Zib2. Der Antrag eines Asylverfahrens reiche dafür nicht aus.

Zuvor hatte bereits Bundespräsident Alexander Van der Bellen Bedenken an Kickls Vorstoß geäußert.

Zur Frage der Rückübernahme von IS-Kämpfern deutete Moser an, dass ein Land seine eigenen Staatsbürger zurücknehmen müsse. 63 ehemalige IS-Kämpfer seien in Haft, in 95 Fällen seien internationale Haftbefehle ausgestellt worden.