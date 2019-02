'Erfreulich'' bis ''ernüchternd'' 15 Prozent der Schüler von Förderklassen steigen auf

In Wien kamen knapp 5000 Volksschulkindern wegen mangelnder Deutschkenntnisse in eine Förderklasse. 865 von ihnen konnten nach einem Semster wieder zurück in ihre Klassen, 85 Prozent müssen weiterhin die Förderklasse besuchen.