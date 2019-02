Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die evangelische Kirche will sich gegen die neue Karfreitagsregelung wehren © Markus Traussnig

Die evangelische Kirche in Österreich will den Verlust eines "halben" Karfreitag-Feiertages, wie von der Regierung geplant, nicht einfach hinnehmen. Seit Donnerstagfrüh läuft die Unterschriftenaktion "Einen GANZEN Feiertag für alle" im Internet. Unter dem Link https://mein.aufstehn.at/petitions/karfreitag-feiertag-fur-alle sammelt die evangelische Kirche Unterschriften, die die politisch Verantwortlichen noch zum Umdenken bewegen sollen. Federführend hinter der Initiative stehen der Kärntner Superintendent Manfred Sauer und die Vizepräsidentin der evangelischen Synode, Gisela Malekpour.

Für Evangelische bedeute die geplante Regelung eine eindeutige Schlechterstellung zum Status quo und eine Beschneidung ihres Minderheitenrechtes. "Wir sind nicht bereit, auf den wichtigsten Feiertag in unserer Kirche zu verzichten! Denn ohne Karfreitag kein Ostern. Ohne Jesu Sterben keine Auferstehung und damit keine Erlösung", heißt es im Begleittext zur Unterschriftenaktion. Bis jetzt gebe es keine halben Feiertage, so wie es gesetzlich auch keine halben Urlaubstage gibt.

Mehr zum Thema Freier Nachmittag für alle Koalition enttäuscht mit Kompromiss in Karfreitags-Frage

Offene arbeitsrechtliche Fragen

Für die meisten Beschäftigten bedeute diese Regelung eine zusätzliche Freizeit von zwei Stunden, heißt es weiter, zudem wird auch auf verschiedene arbeitsrechtliche Fragen hingewiesen. Der Text schließt mit der Klarstellung: "Wirtschaft, Tourismus, Freizeitindustrie und Verkehrsplanung sind wichtige Größen in unserem Land, aber wir sind nicht bereit dem alles unterzuordnen."

Umfassende Regelung gefordert

Synodenpräsident Peter Krömer wurde am Mittwochabend vom Evangelischen Pressedienst in einer Aussendung zitiert, wonach die Evangelischen Kirchen nach wie vor für den Karfreitag als gesetzlichen Feiertag eintreten und dafür kämpfen wollten. Es werde eine gesetzliche Regelung für den Karfreitag angestrebt, bei der allenfalls auch kirchliche bzw. religiöse Feiertage anderer gesetzlich anerkannten Minderheitskirchen und Minderheitsreligionsgesellschaften in Österreich mitberücksichtigt bzw. mitgeregelt werden sollten. Denn, so der Synodenpräsident, "die wichtige Frage gesetzlicher Feiertage aller gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften in Österreich sollte sauber und nicht diskriminierend im Sinne des Unionsrechtes geregelt werden".

Das bedeute, dass auch Fragen der Feiertage der Israelitischen Kultusgemeinde und der beiden gesetzlich anerkannten Religionsgesellschaften des Islams mitzubedenken seien. Diesen Beschluss des Leitungsgremiums habe Bischof Michael Bünker immer wieder in diesem Sinn in der Öffentlichkeit kommuniziert. Möglich wäre dies etwa bei der ebenfalls diskutierten Variante gewesen, wonach jeder einen individuell bestimmbaren freien Tag zur Ausübung der Religion nützen könnte.

"Es macht nämlich keinen Sinn, jedes Jahr betreffend einer anderen gesetzlich anerkannten Kirche und Religionsgesellschaft um eine Feiertagsregelung einen Rechtsstreit zu führen", erklärte Krömer. Der Gesetzgeber müsse sich auch angesichts der in der Europäischen Menschenrechtskonvention verbrieften Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit dieser Problematik stellen.