Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Doskozil und Kopeinig bei der Buchpräsentation der Doskozil-Biografie © APA/HELMUT FOHRINGER

Wieder wechselt eine Journalistin die Seiten und geht in die Politik, zumindest in den Vorhof der Macht. Die bekannte, angesehene, frühere EU-Korrespondentin und ausgewiesene Europaexpertin des Kurier, Margaretha Kopeinig, wird nach Informationen der Kleinen Zeitung Europa-Beraterin des künftigen burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil. Doskozil übernimmt am 28. Februar die Agenden im östlichsten Bundeslands.

„Es ist mir daher eine besondere Freude, dass es uns gelungen ist, . Margaretha Kopeinig als neue Beauftragte des Landes Burgenland für Angelegenheiten der Europäischen Union zu gewinnen“, bestätigt Doskozil gegenüber der Kleinen Zeitung die Personalie. „Mir ist es ein Anliegen, die Europa-Koordination des Landes, die Beziehungen zu den EU-Institutionen und die europapolitischen Kontakte auszubauen und zu vertiefen sowie die Stimme des Burgenlands in Brüssel zu verstärken." Als ehemaliges Ziel-1-Gebiet zählt das Burgenland bekanntlich zu den Hauptprofiteuren der EU-Mitgliedschaft.

Biographien über Doskozil, Juncker und Schulz

Die gebürtige Kärntnerin hatte im Herbst 2017 ein Biografie über den damaligen Verteidigungsminister unter dem Titel „Hans Peter Doskozil - Sicherheit neu denken“ auf den Markt gebracht. Kopeinig lebte in den neunziger Jahren als Korrespondenten in Brüssel, ehe sie das Europaressort des Kurier in Wien übernahm. Kopeinig ist eine bibliophile Vielschreiberin, unter anderem brachte sie Monograpfien über Martin Schulz und Jean-Claude Juncker heraus.

Kopeinig hat Soziologie, Politikwissenschaft und Geschichte in Wien studiert ( Dr.) und ein post-graduate Studium an der Universidad de los Andes in Bogotá in Kolumbien, absolviert. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mit mehreren Preisen ausgezeichnet: Dem Österreichischen Staatspreis für publizistische Leistungen im Interesse der Geistigen Landesverteidigung (2003), dem Hans-Kudlich-Preis des Ökosozialen Forum Österreich (2006), dem Otto-von-Habsburg-Preis für Minderheitenschutz und kulturelle Vielfalt in Europa (2007) sowie dem Claus-Gatterer-Preis (2008).

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.