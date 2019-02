IS-Kämpfer zurücknehmen?Trumps Drohung, IS-Kämpfer freizulassen, erwischt die Europäer auf dem falschen Fuß

Abwiegelnd bis verschnupft reagieren die Europäer. Rechtlich gilt: Wer österreichischer Staatsbürger ist, hat Recht auf Einreise. Vor allem für Kinder in Gefangenschaft gilt: Eine IS-Mitgliedschaft kann man ihnen wohl kaum vorwerfen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Was tun mit gefangenen IS-Kämpfern und ihren Frauen und Kindern? Trump will Europa in die Pflicht nehmen © APA/AFP/BULENT KILIC

Trumpsche Twitter-Stürme gehen selten ohne Aufregung ab – und auch seine Kurz-Nachricht vom Wochenende, die Europäer sollten hunderte im Norden Syriens gefangene Kämpfer zurücknehmen, passte vielen nicht ins Konzept. Verschnupft bis ratlos – so zeigten sich viele beim gestrigen EU-Außenministertreffen in Brüssel. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn warnte gar vor einem „Zerbrechen“ der Beziehungen mit den USA. In einer Partnerschaft könne es keine „Befehlsgeber und Befehlsempfänger“ geben, sagte Asselborn.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.