Die staatlichen Datenschützer halten wenig von den Vorschlägen, Soldaten künftig Identitäten feststellen, die Heeres-Dienste digitale Kommunikation überwachen und ihre Erkenntnisse an andere Behörden weitergeben zu lassen.

Soldaten sollen die Möglichkeit bekommen, am Rande von Heeres-Veranstaltungen Identitäsfeststellungen vorzunehmen, wenn es nach der Regierung geht. © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Datenschutzbehörde - sie ressortiert bei Justizminister Josef Moser, ist aber weisungsfrei - geht hart mit der geplanten Ausweitung der Befugnisse für das Bundesheer und seine Nachrichtendienste ins Gericht. In ihrer Stellungnahme zum Entwurf der Wehrgesetznovelle kritisieren die Datenschützer unter anderem die, dass Soldaten künftig am Rande von Heeres-Veranstaltungen Identitäten von Demonstranten feststelllen dürfen, die erweiterten Möglichkeiten zur Überwachung digitaler Kommunikation sowie dass die Nachrichtendienste Daten einfacher an andere Behörden weitergeben können sollen.

