Sabine Matejka, Präsidentin der Richtervereinigung © APA/ROBERT JAEGER

"Er kommt wegen mir eh nicht ins Gefängnis, oder?“ Sätze wie diesen habe ich als Familienrichterin oft von Frauen gehört, die nach einer Wegweisung eine einstweilige Verfügung gegen ihren Partner beantragten. Wer in einer heilen Familie lebt, kann sich kaum vorstellen, was in diesen Frauen vorgeht. Viele lieben ihren Partner trotz allem, haben Angst und werden unter Druck gesetzt. Andere plagen Existenzängste oder ein Loyalitätskonflikt, wenn der Partner der Vater der gemeinsamen Kinder ist.