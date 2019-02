Facebook

© APA/ROLAND SCHLAGER

Spätestens am Samstag, dem 24. Oktober 2020, wird es so weit sein: In ganz Österreich werden dann für alle Schüler einheitliche Herbstferien beginnen, die bis Montag, dem 2. November, dauern. Darauf –genauer gesagt, dass die fünf Tage zwischen Nationalfeiertag am 26. Oktober und Allerheiligen am 1. November ab 2020 unterrichtsfrei sind – hat sich die türkis-blaue Koalition in Verhandlungen in den vergangenen Wochen geeinigt.