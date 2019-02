''Sicherungshaft''Kickl stößt mit Asyl-Plänen auf rechtlichen und politischen Widerstand

Die von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) angestrebte „Sicherungshaft“ könnte nicht nur an der Opposition, sondern auch an rechtlichen Hürden scheitern.

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) © APA/ROLAND SCHLAGER

Geht es nach Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), sollen „gefährliche Asylwerber“ künftig in „Sicherungshaft“ genommen werden können. Nach der tödlichen Messerattakte auf einen Sozialarbeiter in Dornbirn soll dazu eine neue Ziffer in das Verfassungsgesetz geschrieben werden, die eine „fremdenrechtliche Haft“ möglich macht, wenn eine „Gefährdung der nationalen Sicherheit oder öffentlichen Ordnung“ besteht.

