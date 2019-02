Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Umweltministerin Elisabeth Köstinger im Bundesrat. © APA/GEORG HOCHMUTH

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Freitagnachmittag eine Lösung für die 47 Holzkraftwerke präsentiert, die nach dem Nein der SPÖ im Bundesrat in ihrer Existenz bedroht sind. Eine Neuverhandlung des gescheiterten Gesetzes lehnt Köstinger ab: "Die SPÖ hat gezeigt, dass sie kein Interesse am Weiterbestehen der Biomasse-Kraftwerke hat". Sie will stattdessen den Weg gehen, der für Energiegesetze generell vorgesehen ist - ein Bundesgrundsatzgesetz und neun Landes-Ausführungsgesetze.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.