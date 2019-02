Facebook

© APA/AFP/MOHAMMED ABED

Ob unter den 1000 Jihadisten, die die Kurden in Syrien bei ihrem Kampf gegen den „Islamischen Staat“ (IS) in Gewahrsam genommen haben, auch österreichische „Gotteskämpfer“ sind, ist unklar. Wie das Außenministerium auf Anfrage der Kleinen Zeitung erklärt, habe es seitens der USA bisher keinen offiziellen Auftrag an Österreich gegeben, heimische IS-Kämpfer zurück ins Land zu bringen. Doch selbst wenn eine solche Aufforderung im Postkasten des Ministeriums landet, täte man sich schwer, diese umzusetzen. Denn es handle sich nach wie vor um ein Konfliktgebiet, zu dem man sich nicht einfach Zutritt verschaffen könne, heißt es aus dem Außenministerium. Ob ein entsprechendes Schreiben aus den USA in nächster Zeit eintrudeln könnte, darüber wolle man nicht spekulieren.

