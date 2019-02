Facebook

Philippa und Heinz-Christian Strache © APA/HANS PUNZ

Vizekanzler Heinz-Christian Strache kehrt heute aus dem Papamonat auf seinen Arbeitsplatz zurück. Am Vormittag stattet der FPÖ-Chef der Polizei in der Marokkanerkaserne in Wien einen Besuch ab. Sein Sohn Hendrik kam am 1. Jänner zur Welt, mit mehreren Ausnahmen (Regierungsklausur in Mauerbach, Neujahrsauftakt der FPÖ, Burschenschafterball und alle Ministerräte) stand er in den letzten fünf Wochen seiner Frau unterstützend zur Seite. Sein Jänner-Gehalt (netto) hat der Vizekanzler eigenen Angaben zufolge an den Verein Schottenhof, einer Initiative für Behinderte, die den Umgang mit Tieren lernen, gespendet. Die erste Februarwoche verbrachten Strache, seine Ehefrau Philippa und der Sprößling in den Semesterferien im Schnee.