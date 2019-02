Weißes Haus Wie der Kurz-Termin bei Trump eingefädelt wurde

"Ich kam nicht wegen der Sachertorte nach Wien", erzählt US-Botschafter Traina. Auch über andere Kanäle wurde der bevorstehende US-Besuch des Kanzlers im Weißen Haus in die Wege geleitet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Traina und Kurz in Alpbach im Sommer 2018 © APA/HERBERT NEUBAUER

Kaum hatte die Kleine Zeitung – zur Verärgerung des Kanzleramts – am Dienstag exklusiv enthüllt, dass Bundeskanzler Sebastian Kurz von US-Präsident Donald Trump übernächste Woche im Weißen Haus empfangen wird, twitterte ein SPÖ-Sprecher: „Orbán, Trump, Bolsonaro, Kurz ... da wächst zusammen, was zusammengehört.“ Vielleicht schwang die Verärgerung noch nach, dass es Werner Faymann in den acht Jahren von Barack Obama nie ins Oval Office geschafft hatte.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.