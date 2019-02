Die Regierung verschärft das Strafrecht. Vergewaltiger können künftig nicht mehr mit einer bedingten Strafe davonkommen. Wer Kinder missbraucht, wird mit einem Berufsverbot an Schulen und Kindergärten belegt.

EDTSTADLER © APA/GEORG HOCHMUTH

Unter dem Eindruck der jüngsten Frauenmorde will die türkis-blaue Koalition am Mittwoch bereits ein umfassendes Strafrechtspaket, das 50 Gesetzesverschärfungen vorsieht, durch den Ministerrat boxen. Auch Änderungen beim Opferschutz und der Täterarbeit sind geplant. Die Vorarbeiten erfolgten unter Federführung von Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) in zwei Arbeitsgruppen. Erste Details liegen der Kleinen Zeitung vor.