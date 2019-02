Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Der Spitzenkandidat der ÖVP für die EU-Parlamentswahl am 26. Mai, Othmar Karas, hat sich in der "Zib2" am Freitagabend erneut gegen die - von der ÖVP geforderte und von der türkis-blauen Koalition beschlossene - Indexierung der Familienbeihilfe ausgesprochen. "Ich halte sie für problematisch", sagt Karas, er sei gegen jede Form von Diskriminierung von EU-Ausländern gegenüber Inländern; das betreffe die deutsche Autobahnmaut genauso wie die Indexierung. Allerdings sei jetzt einmal der Europäische Gerichtshof am Zug.

Karas erklärt seine Unterstützung für die ÖVP trotz dieser Divergenz damit, dass "in keiner so großen Familie" wie der ÖVP nie alle einer Meinung sein würden.

Angesprochen auf die Koalition seiner Partei mit der FPÖ, die er als seine Gegenspieler sieht, sagt Karas: "Ich bin in Europa in keiner Koalition mit der FPÖ. Ich bin in einer Koaltion mit den Bürgern."