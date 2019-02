Facebook

ÖAAB/FCG verliert in Vorarlberg bei AK-Wahl die "Absolute" © APA/BARBARA GINDL

Die Arbeiterkammer-Wahl in Vorarlberg hat der ÖAAB/FCG-Fraktion mit AK-Präsident Hubert Hämmerle an der Spitze den Verlust der absoluten Mehrheit beschert. Gemäß dem am Freitag bekannt gegebenen vorläufigen Endergebnis kam die ÖAAB/FCG-Liste auf 47,3 Prozent Stimmenanteil (2014: 51,7), während die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter deutlich auf 30,2 Prozent (2014: 26,9) zulegte.

Auf dem dritten Platz blieben trotz leichter Verluste die Freiheitlichen Gewerkschafter (FA), die einen Stimmenanteil von 7,9 Prozent (2014: 8,3) erreichten. Ebenfalls nicht ganz das Niveau von 2014 erreichte die grün-nahe Liste "Gemeinsam" mit 6,0 Prozent (2014: 6,7). Für die migrantisch geprägte "Neue Bewegung für die Zukunft" (NBZ) bedeutete die Abspaltung einer unter der Bezeichnung "Heimat aller Kulturen" kandidierenden Gruppe ein Desaster. Für die NBZ blieb lediglich ein Stimmenanteil von 1,8 Prozent nach 5,5 Prozent 2014. Die "Heimat aller Kulturen" schaffte aus dem Stand 6,1 Prozent, während der "Gewerkschaftliche Linksblock" (GLB) mit 0,8 Prozent abermals den Einzug in die AK-Vollversammlung verpasste.

Mandatsverteilung

Nach Angaben der Wahlkommission bedeutete das Ergebnis folgende Mandatsverteilung: ÖAAB/FCG 34 (-3 gegenüber 2014), FSG 22 (+3), FA 5 (-1), "Gemeinsam" 4 (wie 2014), "Heimat aller Kulturen" 4 (2014 nicht kandidiert), NBZ 1 (-3). Das endgültige Wahlergebnisses inklusive der Wahlkarten wurde für Montag angekündigt. Es stand aber schon am Freitag fest, dass die Wahlbeteiligung heuer höher lag als 2014 (35,5 Prozent). Wahlbeteiligt waren 133.885 Personen (2014: 121.064).