Bleiben in der Schweiz die Flieger bei Dienstreisen öfter am Boden? © AP

Wie ernst nimmt der Staat den Klimaschutz? In der Schweiz wird das Thema nicht zuletzt dank der internationalen Schülerdemonstrationen für mehr Klimaschutz kontrovers diskutiert. Die Grünen-Abgeordnete Delphine Klopfenstein Broggini forderte nun, Beamte im Kanton Genf sollten künftig für kurze und mittlere Reisestrecken möglichst auf Flüge verzichten und per Zug reisen. Erst ab Strecken über 1200 km (einfache Fahrt) hält sie es für vertretbar, in ein Flugzeug zu steigen, schreibt die Westschweizer Zeitung "Tribune de Genève".

Flugverzicht

In der Schweiz wird das Thema auch auf nationaler Ebene diskutiert. "Wir prüfen zurzeit Vorstöße, welche die umweltfreundliche Mobilität in der Bundesverwaltung fördern.", erklärte die Grünen-Präsidentin und Nationalrätin Regula Rytz gegenüber "Watson". Bis zur Frühlingssession würden verschiedene Modelle untersucht. Für sie ist ein Flugverzicht für Strecken vorstellbar, die mit dem Zug in weniger als acht Stunden zu bewältigen sind. Von Bern aus wären das beispielsweise Brüssel, Rom und Paris. Im Zuge könne man auch sehr gut arbeiten, argumentierte Ryth.