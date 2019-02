Facebook

Die Idee war nett, ganz aufgegangen ist sie nicht: Melania Trump hatte zur abendlichen Ansprache ihres Mannes den kleinen Joshua Trump als Ehrengast eingeladen – der 11-Jährige aus Delaware, der nicht mit der First Family verwandt ist, war in der Schule immer wieder wegen seines Nachnamens gehänselt worden. Der Bub soll sich sehr gefreut haben – die 80-minütige Rede war dann aber doch zu viel, Joshua sank friedlich schlafend in Morpheus’ Arme.

Am Präsidenten selbst kann’s nicht gelegen sein. Dessen „Rede zur Lage der Nation“ war durchaus hörenswert – sie zeigte einen Trump, wie man ihn bisher selten sah: Der einstige TV-Entertainer schlug überraschend versöhnliche, für seine Verhältnisse beinahe ruhige Töne an. Vom „Heilen alter Wunden“ war da die Rede, vom „Überwinden der Gräben“ und „neuen Bündnissen“, die geschlossen werden könnten. Trump verzichtete darauf, den nationalen Notstand auszurufen, um seine Mauer durchzusetzen – der Schritt hätte eine drastische Eskalation des Konflikts mit den Demokraten bedeutet. Und er beschwor die Einheit der gespaltenen Nation: Die USA müssten entscheiden, ob sie „von den Unterschieden bestimmt werden sollen. Oder ob wir diese überwinden“. Wie Recht er doch hat, der Präsident.

Angst vor Migranten

Und doch: Dass gleich im Anschluss an die Rede Kritik kam, Trumps Schalmeienklängen fehle es an Glaubwürdigkeit, braucht nicht zu überraschen. Zu oft hatte er selbst in seinen Tweets und im echten Leben bestehende Konflikt angeheizt, und auch seine Versöhner-Rede an die Nation bediente letztlich die gewohnten Feindbilder: In drastischen Worten schürte er erneut Ängste vor Migranten – um dann seine bekannten Position zu wiederholen: Die Mauer muss her, der politische Gegner müsse einlenken.

Welche Abstriche er selbst bereit wäre zu machen, um einen Kompromiss zu erreichen und wie dieser zustande kommen soll, kam nicht vor in der Ansprache. Der Regierungsstill-Stand, den er dem Land aufgezwungen hatte, blieb unerwähnt – wie auch die Frage, wie er einen neuerlichen abwenden will. Eingemauert hat Trump vorerst vor allem sich selbst. Die Aufmerksamkeit während der Rede musste er sich mit den „Frauen in Weiß“ teilen: Zum stillen Protest gegen den Präsidenten, der sich immer wieder mit sexistischen Aussagen gegen Frauen hervortat, waren sie in Weiß erschienen. Das Zeichen erinnerte an die Suffragetten, die Anfang des 20. Jahrhunderts für Frauenrechte kämpften.

Donald Trump ist in den vergangenen Wochen klar in die Defensive geraten. Die Umfragewerte sind nach zwei Jahren Amtszeit auf 37 Prozent gesunken – das ist der niedrigste Beliebtheitswert aller US-Präsidenten seit dem Zweiten Weltkrieg. Zugleich sind ihm politisch zunehmend die Hände gebunden: Im Repräsentantenhaus stellen sich die Demokraten mit ihrer neuen Mehrheit gegen Trumps Pläne quer. Im Senat, der weiter in Händen der Republikaner ist, sind es die eigenen Leute, die ihm das Leben schwer machen: Obwohl sie offiziell – noch? – hinter ihrem Präsidenten stehen, verweigern auch sie ihm bei vielen seiner Pläne die Zustimmung.

Russland-Affäre

Die Divergenzen reichen von Trumps spontan verkündetem Abzug aus Syrien, über die Behauptung, die Terrormiliz IS sei besiegt über die von ihm angezettelten Handelskrieg bis zum Kuschelkurs mit dem Diktator in Nordkorea. Da können viele Parteikollegen einfach nicht mehr mit. Zugleich wird es für den Präsidenten wegen der Ermittlungen in der Russland-Affäre wie auch den Anklagen gegen ehemalige Vertraute zunehmend ungemütlich. Dazu kommen Vorwürfe, bei der Finanzierung seines Wahlkampfes sei nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Als Präsident ist sein Spielraum begrenzt. Für Erfolge braucht es Kompromisse. So hat Trump inhaltlich kaum Neues präsentiert – die Ideen und Pläne für die zweite Hälfte seiner Amtszeit scheinen dieselben zu sein, an denen er sich in der ersten abmühte. Die nächsten Jahre im Weißen Haus könnten ihm lang und zäh erscheinen.

