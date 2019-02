Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/POOL/DEBBIE HILL

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu betonte am Dienstag bei einem Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen die “große Freundschaft“ zwischen Israel und Österreich. Netanyahu begrüßte Österreichs Einsatz gegen den Antisemitismus und warnte zugleich vor dem Iran.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Van der Bellen hätten beide starke Positionen eingenommen, was die Geschichte und den Antisemitismus betrifft, so Netanyahu. Es sei eine “einfache Wahrheit“ auszusprechen, dass Antisemitismus und Antizionismus das gleiche sind. Und Österreich habe sich unter seiner EU-Ratspräsidentschaft für die inzwischen von zahlreichen Staaten unterstützte Erklärung gegen Antisemitismus stark gemacht. Dieser Einsatz sei zu begrüßen.

Van der Bellen in Israel: Besuch in Jerusalem Eine Reise nach Jerusalem Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag nach Jerusalem aufgebrochen. Er wird bis 7. Februar in Israel sein. (c) APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER (PETER LECHNER) Besuch an der Klagemauer Der Besuch an der Klagemauer gehört zum Pflichtprogramm: Gebetszettel werden in die Ritzen und Spalten gesteckt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Oskar Deutsch, Präsident der Israelistischen Kultusgemeinde widmeten sich gemeinsam dem Ritual. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Für Friede und Verständigung Van der Bellen eine Lanze für Frieden und Verständigung im Nahen Osten. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Mehrtägiger Staatsbesuch Die Klagemauer im Hintergrund war eine der ersten Stationen auf der Reise. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Bummel in der Altstadt Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Altstadt von Jerusalem. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Strengste Sicherheitsvorkehrungen Wie jeder Staatsbesuch ist auch der des österreichischen Präsidentenpaares von strengsten Sicherheitsvorkehrungen begleitet. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Eine Kerze für den Frieden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Grabeskirch. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Treffen mit dem Staatschef Auch ein Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu steht auf dem Programm. (c) APA/AFP/POOL/RONEN ZVULUN (RONEN ZVULUN) Tete-a-tete der Präsidenten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Staatspräsident von Israel Reuven Rivli: Man mag sich, aber ein Ende des Boykotts der FP-Minister ist nicht in Sicht. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Gruppenbild mit Damen Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Staatspräsident von Israel Reuven Rivlin und seine Frau Nechama Rivli. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Keine Toleranz für Rassismus Alexander Van der Bellen betonte Österreichs Mitverantwortung für die Shoa. Jüdisches Leben müsse überall unbehelligt möglich sein, es dürfe keine Toleranz gegenüber Antisemitismus und Rassismus geben. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Pressekonferenz Pressekonferenz vor großem Publikum: Alexander Van der Bellen und Reuven Riflin APA/AFP/GALI TIBBON Militärische Ehren Die Präsidenten beim Abschreiten der Ehrenkompanie. APA/AFP/GALI TIBBON Verbeugung vor den Opfern Alexander Van der Bellen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem: Der Bundespräsident verbeugte sich vor den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Kranzniederlage Kranzniederlage in der Gedenkstätte (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) AP (Oded Balilty) (c) APA/AFP/GALI TIBBON (GALI TIBBON) In der Halle der Namen Keine Grabsteine blieben zurück - die Halle der Namen in Yad Vashem ist die Gedenkstätte des jüdischen Volkes für jeden Juden, der im Holocaust ermordet wurde. (c) AP (Oded Balilty) Die Wahlen stehen bevor Vor den Wahlen am 9. April ist nicht damit zu rechnen, dass Israel den Bann gegen FPÖ-Minister bricht. Hier ein Wahlplakat von Israels Premier Benjamin Netanyahu, auf dem Bild mit US-Präsident Donald Trump. Der hebräische Text heißt: "Netanyahu ist eine andere Liga." (c) AP (Oded Balilty) 1/21

Kritik an radikalen islamischen Kräften

Netanyahu nutzte seinen Auftritt mit Van der Bellen auch für Kritik an radikalen islamischen Kräften in der Region. Der Iran und die Terrororganisation IS seien dabei die gefährlichsten Proponenten. Das beste, was man tun könne, sei es, diese Kräfte zu besiegen. Es müsse verhindert werden, dass der Iran an Atomwaffen komme, und Israel werde den Iran in Syrien bekämpfen, damit dieser dort nicht eine neue Kriegsfront gegen Israel aufbauen könne.

Einig war sich Netanyahu mit Van der Bellen beim Wunsch nach Frieden und Sicherheit. Van der Bellen bekräftige gegenüber Israels Premier Österreichs Mitverantwortung am Holocaust und plädierte für eine Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästinensern.