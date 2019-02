Facebook

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird im Rahmen seines Staatsbesuchs am Dienstag doch noch Israels Premier Benjamin Netanyahu treffen. Ursprünglich war ein Arbeitsgespräch der beiden Politiker für Montag angesetzt und dann auf Dienstagvormittag verschoben worden. Montagabend kontaktierte Netanyahu Van der Bellen persönlich, um ihm telefonisch mitzuteilen, dass er sich unwohl fühle.

Van der Bellen in Israel: Besuch in Jerusalem Eine Reise nach Jerusalem Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag nach Jerusalem aufgebrochen. Er wird bis 7. Februar in Israel sein. (c) APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER (PETER LECHNER) Besuch an der Klagemauer Der Besuch an der Klagemauer gehört zum Pflichtprogramm: Gebetszettel werden in die Ritzen und Spalten gesteckt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Oskar Deutsch, Präsident der Israelistischen Kultusgemeinde widmeten sich gemeinsam dem Ritual. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Für Friede und Verständigung Van der Bellen eine Lanze für Frieden und Verständigung im Nahen Osten. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Mehrtägiger Staatsbesuch Die Klagemauer im Hintergrund war eine der ersten Stationen auf der Reise. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Bummel in der Altstadt Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Altstadt von Jerusalem. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Strengste Sicherheitsvorkehrungen Wie jeder Staatsbesuch ist auch der des österreichischen Präsidentenpaares von strengsten Sicherheitsvorkehrungen begleitet. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Eine Kerze für den Frieden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Grabeskirch. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Treffen mit dem Staatschef Auch ein Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu steht auf dem Programm. (c) APA/AFP/POOL/RONEN ZVULUN (RONEN ZVULUN) Tete-a-tete der Präsidenten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Staatspräsident von Israel Reuven Rivli: Man mag sich, aber ein Ende des Boykotts der FP-Minister ist nicht in Sicht. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Gruppenbild mit Damen Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Staatspräsident von Israel Reuven Rivlin und seine Frau Nechama Rivli. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Keine Toleranz für Rassismus Alexander Van der Bellen betonte Österreichs Mitverantwortung für die Shoa. Jüdisches Leben müsse überall unbehelligt möglich sein, es dürfe keine Toleranz gegenüber Antisemitismus und Rassismus geben. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Pressekonferenz Pressekonferenz vor großem Publikum: Alexander Van der Bellen und Reuven Riflin APA/AFP/GALI TIBBON Militärische Ehren Die Präsidenten beim Abschreiten der Ehrenkompanie. APA/AFP/GALI TIBBON Verbeugung vor den Opfern Alexander Van der Bellen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem: Der Bundespräsident verbeugte sich vor den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Kranzniederlage Kranzniederlage in der Gedenkstätte (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) AP (Oded Balilty) (c) APA/AFP/GALI TIBBON (GALI TIBBON) In der Halle der Namen Keine Grabsteine blieben zurück - die Halle der Namen in Yad Vashem ist die Gedenkstätte des jüdischen Volkes für jeden Juden, der im Holocaust ermordet wurde. (c) AP (Oded Balilty) Die Wahlen stehen bevor Vor den Wahlen am 9. April ist nicht damit zu rechnen, dass Israel den Bann gegen FPÖ-Minister bricht. Hier ein Wahlplakat von Israels Premier Benjamin Netanyahu, auf dem Bild mit US-Präsident Donald Trump. Der hebräische Text heißt: "Netanyahu ist eine andere Liga." (c) AP (Oded Balilty) 1/21

In Israel war darüber spekuliert worden, dass Netanyahus Absage aller Termine am Dienstag mit den laufenden Vorwahlen in seiner Likud-Partei und innerparteilichen aufgebrochenen Rivalitäten zu tun haben könnte. Während Van der Bellens Abstecher zu Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas kam nach Mittag dann die Info aus Jerusalem, dass Netanyahu den österreichischen Bundespräsidenten nun doch am Dienstagnachmittag (16.00 Uhr) treffen könne. Die Niederlegung eine Kranzes durch Van der Bellen am Grab des früheren PLO-Chefs Yasser Arafat wurde deshalb im Eiltempo durchgezogen.

Ursprünglich war für Montagnachmittag ein Arbeitsgespräch zwischen Van der Bellen und Netanyahu angesetzt, dieses wurde dann auf Dienstagvormittag verschoben. Nun hält auch dieser Zeitplan nicht. Er versuche sein Bestes, um noch einen Termin bis zur Abreise Van der Bellens am Donnerstag zustande zu bringen, teilte Netanyahu dem Gast aus Österreich telefonisch mit.

Geschenke für Berichterstattung

Israels Premierminister steht vor den Parlamentswahlen am 9. April unter Druck. Netanyahu drohen Anklagen in drei Fällen wegen Bestechlichkeit und Bestechung. Es geht um Geschenke reicher Geschäftsfreunde und um den Versuch, die Berichterstattung über ihn und seine Familie zu steuern. Eine Erklärung des Generalstaatsanwaltes wird noch für Februar erwartet. Der 69-Jährige mit dem Spitznamen Bibi wies bisher alle Vorwürfe zurück. Seine Likud-Partei steht weiter hinter ihm und führt auch in den Umfragen.

Palästinenserfrage

Für Van der Bellen steht der Dienstag nach der Absage bzw. neuerlichen Verschiebung des Termins mit dem israelischen Regierungschef nun ganz im Zeichen der Palästinenserfrage. Van der Bellen fährt am Nachmittag nach Ramallah, trifft dort den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und legt am Mausoleum des ehemaligen PLO-Chefs Yasser Arafat einen Kranz nieder.