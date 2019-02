Facebook

KURZ © APA/GEORG HOCHMUTH

Bundeskanzler Sebastian Kurz soll nach Informationen der Kleinen Zeitung noch im Februar von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen werden. Ein konkreter Termin soll bereits fixiert worden sein. Vom 13. bis zum 17. Februar weilt der Kanzler in Japan, wenige Tage danach könnte es soweit sein. Im Bundeskanzleramt war dazu nichts zu erfahren.



In EU-Kreisen bringt man die ungewohnt rasche Anerkennung von Juan Guaido als Venezuelas Interimspräsidenten durch den Bundeskanzler mit dem Trump-Besuch in Verbindung. Kurz hatte diesen Schritt auf Twitter auf Englisch und Spanisch verkündet.

Wolfgang Schüssel war 2001 der letzte Kanzler, der ins Weißen Haus durfte. Unter Barack Obama war kein Kanzler in Washington geladen. Im Dezember 1998 empfing Bill Clinton den damaligen EU-Vorsitzenden Viktor Klima in der US-Hauptstadt, ein Jahr zuvor war Franz Vranitzky dort. Während des österreichischen EU-Vorsitzes im Jahr 2006 weilte US-Präsident George Bush zu einem Kurzbesuch in Wien.

