Kanzler Kurz © AP

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird nach Informationen der Kleinen Zeitung noch im Februar von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus empfangen werden. Das bestätigte nun auch das Kanzleramt. Ein konkreter Termin soll bereits fixiert worden sein. Vom 13. bis zum 17. Februar weilt der Kanzler in Japan, wenige Tage danach könnte es soweit sein.



In EU-Kreisen bringt man die ungewohnt rasche Anerkennung von Juan Guaido als Venezuelas Interimspräsidenten durch den Bundeskanzler mit dem Trump-Besuch in Verbindung. Kurz hatte diesen Schritt auf Twitter auf Englisch und Spanisch verkündet. Im Kanzleramt wird dieser Zusammenhang in Abrede gestellt, man arbeite seit langem an einem Termin, der Konnex sei aus der Luft gegriffen. Die sogenannte Lima-Gruppe aus Argentinien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay und Peru rief die Streitkräfte am Montag auf, sich dem Kommando von Guaidó zu unterstellen.

Zuletzt war Schüssel zu Gast



Wolfgang Schüssel war 2005 der letzte Kanzler, der ins Weißen Haus durfte. Unter Barack Obama war kein Kanzler in Washington geladen. Im Dezember 1998 empfing Bill Clinton den damaligen EU-Vorsitzenden Viktor Klima in der US-Hauptstadt, ein Jahr zuvor war Franz Vranitzky dort. Während des österreichischen EU-Vorsitzes im Jahr 2006 weilte US-Präsident George Bush zu einem Kurzbesuch in Wien.

