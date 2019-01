Hunt: "Können ein bisschen Extra-Zeit brauchen". Experte: Großbritannien schlecht vorbereitet für No Deal.

Brexit: Außenminister Hunt hält Verschiebung des Austrittsdatum für möglich © APA (AFP)

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hält eine Verschiebung des Brexit nicht für ausgeschlossen. Das sagte Hunt am Donnerstag in einem Interview des BBC-Radios. "Ich glaube es ist wahr, dass wir ein bisschen Extra-Zeit brauchen könnten, um wichtige Gesetze zu verabschieden, wenn wir einem Abkommen nur Tage vor dem 29. März zustimmen", so Hunt.

Wenn es schon früher Fortschritte gebe, sei möglicherweise aber auch keine Verlängerung der Austrittsfrist nötig, meinte der britische Chefdiplomat. Großbritannien will am 29. März aus der Europäischen Union ausscheiden. Mitte Jänner lehnte das Parlament in London den Austrittsvertrag jedoch mit überwältigender Mehrheit ab.

Schlecht vorbereitet auf Brexit

Großbritannien ist nach Ansicht der renommierten britischen Denkfabrik Institute for Government schlecht vorbereitet für einen Brexit ohne Abkommen. Die Regierung habe nicht genug Zeit gehabt, um die notwendige Gesetzgebung zu verabschieden, neue Behördenabläufe und Computersysteme einzuführen sowie Mitarbeiter einzustellen. "Es gibt ein erhebliches Risiko, dass Gesetze, die für einen No-Deal-Brexit gebraucht werden, nicht im Gesetzbuch sein werden", so die Experten.

Nachverhandlungen

Am Dienstag stimmten die Abgeordneten für Nachverhandlungen mit Brüssel in der schwierigen Irland-Frage. Die EU lehnt das aber strikt ab. Noch ist keine Einigung in Sicht.