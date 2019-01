Faßmann Schüler haben künftig acht Tage Herbstferien

Die Würfel sind gefallen: Bildungsminister Heinz Faßmann macht sich für bundesweit einheitliche Herbstferien stark. Schüler haben acht Tage durchgehend frei. Dafür müssen sie am Oster- und Pfingstdienstag in die Schule.

Oster- und Pflingstdienstag nicht mehr schulfrei: Bildungsminister Faßmann © APA/GEORG HOCHMUTH

Die Bundesregierung wird nach Informationen der Kleinen Zeitung in den kommenden Wochen einen Gesetzesvorschlag einbringen, der geblockte Herbstferien in ganz Österreich vorsieht. „Ich präferiere bundesweit einheitliche Herbstferien“, erklärt Bildungsminister Heinz Faßmann im Interview. „Die Rückmeldungen der letzte Tage deuten klar in diese Richtung. Man will, dass das Ministerium die Entscheidung trifft und damit alle Unklarheiten beseitigt werden.“ In den kommenden Tage werde er sich um einen Konsens mit dem Koalitionspartner bemühen, der Vorschlag durchläuft dann ohnehin noch die parlamentarische Begutachtung.