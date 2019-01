Facebook

© APA/HANS PUNZ

"Der Kläger gibt bekannt, dass das Vollmachtsverhältnis zur Gheneff-Rami-Sommer Rechtsanwälte GmbH aufgelöst wurde (...)" heißt es in der Vollmachtsänderung an das Handelsgericht Wien, die der Kleinen Zeitung vorliegt. Der Kläger, das ist in dem Fall Vizekanzler Heinz-Christian Strache - und vertreten hatte ihn in einem Verfahren gegen PR-Berater Rudolf Fußi Medienanwalt und Verfassungsrichter Michael Rami.

Hatte. Denn per besagtem Schreiben von heute, 29. Jänner, wird Strache nicht mehr von Rami, sondern von Niki Haas, einem anderen Anwalt vertreten. Rami war für die Kleine Zeitung bisher nicht erreichbar.

Dass Rami, der erst im Vorjahr auf Wunsch der FPÖ zum Verfassungsrichter bestellt worden war, den Vizekanzler vertritt, hatte zuletzt für Protest gesorgt: Die Neos sahen die Gewaltenteilung gefährdet und fordern ein Berufsverbot für Verfassungsrichter, auch Jetzt (vormals Liste Pilz) sieht Unvereinbarkeit.

Die "Presse" hatte zuletzt berichtet, auch im Verfassungsgerichtshof habe es hinter verschlossenen Türen scharfe Kritik an Rami gegeben: Dieser hätte mit der Vertretung Straches eine "rote Linie" überschritten.

Mehr zum Thema Foto mit Identitären Dass ein Vizekanzler einen Bürger mit einer falschen Behauptung niederklagt, geht gar nicht.

