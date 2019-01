Die britische Premierministerin Theresa May will offenbar den Brexit-Deal mit der EU wieder aufmachen. Die Abstimmung im Parlament ist im Gange, die Anträge auf enge Bindung an die EU sowie auf die Kontrolle des Brexit-Prozesses durch Parlament statt Regierung wurden bereits abglelehnt.

© APA/AFP/TOLGA AKMEN

Die britische Premierministerin Theresa May will das mit der EU ausverhandelte Brexit-Abkommen wieder aufmachen und neu verhandeln. Um die Zustimmung des Unterhauses zu bekommen, müsse die Backstop-Regel für Nordirland geändert werden, "und das heißt, der Austrittsvertrag muss wieder geöffnet werden", so ihr Sprecher am Dienstag in London.

Die EU hat diese Option bisher kategorisch zurückgewiesen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron lehnt Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen der EU mit Großbritannien ab. "Es ist die beste mögliche Abmachung (mit der EU). Darüber kann nicht mehr verhandelt werden", sagte Macron am Dienstagabend.

Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wiederholte, dass er eine Neuverhandlung des Brexit-Abkommens mit Großbritannien für "sehr schwierig und unrealistisch" halte. Bei den zukünftigen Beziehungen oder dem Austrittsdatum gebe es "viel mehr Spielraum von unserer Seite", sagte Kurz.

May lässt sich davon nicht beirren: London müsse den übrigen 27 EU-Staaten endlich klar zu sagen, was die Briten in Sachen Brexit wollen. "Die Welt weiß, was dieses Haus nicht will. Heute müssen wir eine nachdrückliche Botschaft dazu senden, was wir wollen", sagte May.

Debatte begann mit Verspätung

Die Debatte über den weiteren Brexit-Kurs im britischen Parlament begann am Dienstag mit rund einstündiger Verspätung. Die Abstimmungen sollen um 20.00 Uhr (MEZ) stattfinden, so die Sprecherin. May stellte sich hinter einen Vorschlag für Nachverhandlungen mit Brüssel über die schwierige Irland-Frage und hofft auf ein Mandat der Abgeordneten dafür.

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat während der Debatte im britischen Unterhaus erklärt, die vordringlichste Aufgabe sei es, einen ungeregelten Brexit zu verhindern. Er fordert eine Verschiebung des für den 29. März geplanten EU-Austritts. Es bestehe "keine Chance", dass die Regierung bis zu dem Termin sämtliche notwendigen Gesetze verabschiede, sagte Corbyn.

Parlamentspräsident John Bercow hat aus den über einem Dutzend Zusatzanträgen sieben ausgewählt, die ab 20.00 Uhr zur Abstimmung gestellt werden. Wichtig ist: Erst zum Schluss wird über das Gesamtpaket abgestimmt. Sollte es abgelehnt werden, sind alle Änderungen hinfällig.

Antrag A für eine engere Bindung an die EU nach dem Brexit und Antrag O auf einen Verbleib Schottlands in der EU wurden bereits abgelehnt. Auch Antrag B und G, mit denen das Parlament die Kontrolle über die Regierung im Brexit-Prozess übernommen und die Verschiebung betrieben hätte, wurden abgelehnt.

Die Abänderungsanträge Corbyn-Antrag A Das Parlament soll Alternativen zu Theresa Mays Plänen in Betracht ziehen, um ein Ausscheiden ohne Vertrag zu vermeiden bzw. eine engere Bindung an die Union anzustreben. Genannt wurden die Beibehaltung der Zollunion mit der EU sowie ein zweites Referendum. Abgelehnt: 296 Ja-Stimmen, 327-Nein-Stimmen Blackford-Antrag O Über diesen Antrag wurde nur abgestimmt, weil Antrag A abgelehnt wurde.

Die Regierung wird aufgefordert, einen Antrag auf Aufschub des Brexits zu stellen, einen ungeregelten Austritt auszuschließen und Schottland nicht gegen seinen Willen aus der EU herauszulösen. Abgelehnt: 39 Ja-Stimmen, 327 Nein-Stimmen Cooper-Antrag B Durch eine Änderung der Geschäftsordnung soll das Heft des Handelns in die Hände des Parlaments gelegt werden. Dazu soll am 5. Februar die Regel aufgehoben werden, dass Regierungsvorlagen im Parlament Vorrang haben. Sollte dies die Unterstützung von zehn Abgeordneten aus mindestens vier Fraktionen finden, kann das Parlament über einen Gesetzentwurf befinden, der May eine Frist bis zum 26. Februar setzt, um einen Austrittsvertrag durchs Parlament zu bringen. Sollte die Regierungschefin dies nicht schaffen, würde das Unterhaus über einen Antrag auf Verlängerung des Austrittszeitraums bis zum 31. Dezember 2019 bei der EU abstimmen, um einen ungeordneten Brexit am 29. März zu verhindern. Dieser Antrag gilt als aussichtsreich. Abgelehnt: 298 Ja-Stimmen, 321 Nein-Stimmen Reeves-Antrag J Wird nur abgestimmt, wenn der Cooper-Antrag nicht angenommen wird.

Die Verlängerung des in Artikel 50 des EU-Vertrags festgeschriebenen zweijährigen Austrittszeitraums soll beantragt werden, falls bis zum 26. Februar kein Brexit-Vertrag vom Parlament beschlossen wurde. Es würde sich hier aber um kein Gesetz handeln, die Regierung wäre nicht daran gebunden. Grieve-Antrag G Für jeweils einen Tag je Sitzungswoche im Februar und März soll die Regel außer Kraft gesetzt werden, dass Regierungsgeschäfte im Parlament vorrangig behandelt werden müssen. Damit hätten Abgeordnete die Möglichkeit, eigene Debatten zum Brexit vorzuschlagen. Grieve selbst unterstützt ein zweites Referendum und spricht sich für einen Verbleib in der EU aus. Abgelehnt: 301 Ja-Stimmen, 321 Nein-Stimmen Spielman-Antrag I Ein Brexit ohne Vertrag soll ausgeschlossen werden. Der Antrag ist aussichtsreich, jedoch ohne Konsequenzen, ein No-Deal-Brexit bei keiner weiteren Einigung bis 29. März könnte damit nicht ausgeschlossen werden. Brady-Antrag N Der Antrag des konservativen Abgeordneten Graham Brady verlangt, dass die Backstop-Regelungen durch Vereinbarungen ersetzt werden sollen, die scharfe Grenz-Kontrollen zwischen Irland und dem britischen Nordirland verhindern. May unterstützt diesen Antrag, sie will sich damit ein Mandat holen, mit dem sie nach Brüssel zurückkehren und neu verhandeln kann.

Ein gutes Dutzend Änderungsanträge hatten die Parlamentarier für die neutrale Beschlussvorlage der Regierung vorgelegt. Welche Änderungsanträge zur Abstimmung kommen, wurde erst zu Beginn der Debatte bekannt gegeben. Darüber entschied Parlamentspräsident John Bercow.

