© APA/HANS PUNZ

Die Österreichische Post hat offenbar Datensätze über das Surfverhalten von Online-Nutzern mit ihrer Adressdatenbank abgeglichen - und dann Unternehmen angeboten, Kunden, die online Interesse an ihren Produkten hatten, brieflich spezielle Werbung zu schicken.

Wie Recherchen der Investigativplattform Addendum zeigen, hat ein Technologiepartner der Post, die in Zypern gemeldeten Twyn Group, Cookies auf Partnerwebsites wie Zalando gesetzt. Diese verfolgten dann das Surfverhalten der Nutzer.

Später konnte die Post dann anderen Unternehmen anbieten, genau den namentlich identifizierten Usern, die deren Website besucht hatten, Werbung zu schicken.

Addendum schreibt: In der Praxis würde das so aussehen: Ein User befindet sich im Online-Shop von Zalando, besucht später die Website von Porsche. Durch den Cookie von Twyn ist diese Information gesammelt, durch die hinterlegte Adresse beim Online-Shop der Wohnsitz des Users bekannt. Daraufhin schickt Porsche dem User per Post Werbematerial zu. Dass der User Interesse an einem Porsche haben könnte und wo dieser User wohnt, weiß er aus den Daten, die Twyn über den Zalando-Besuch gesammelt hat und die die Post mit ihren Datensätzen abgleicht.

Erst vor kurzem war die Post nach einem anderen Addendum-Bericht unter Druck geraten: sie hatte auf Basis statistischer Auswertungen Haushalten "politische Affinität" zugeordnet, die sie dann an Parteien weiterverkauft hatte. Nach Kritik daran erklärte die Post, dieses Geschäftsmodell aufzugeben.

