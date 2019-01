Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Stanislav Kogiku

In den vergangenen Tagen war oft die Rede von Menschenrechten. Wie soll man mit straffällig gewordenen Flüchtlingen umgehen, in deren Heimat Krieg herrscht?

Andreas Schieder: Zuerst muss man feststellen, dass es ein himmelschreiender Skandal ist, dass der Innenminister findet, die Menschenrechtskonvention gehört weg. Und dass der Bundeskanzler zu dem fast gar keine Worte findet. Daran sieht man, das Scheinduell Karas gegen Vilimsky ist nur ein Propagandaschmäh – hätten ÖVP und FPÖ unterschiedliche Ansichten, wären in dieser Frage längst Konsequenzen gezogen. Zur Sache: Es gibt klare Regelungen, wann und bei welchem Strafausmaß Straftäter abzuschieben sind.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.