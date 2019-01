Facebook

Roger Stone © AP

Der US-Politikberater Roger Stone, ein langjähriger Vertrauter von Präsident Donald Trump, ist angeklagt und festgenommen worden. Dem 66-Jährigen werden Falschaussagen gegenüber Ermittlern und Zeugenbeeinflussung vorgeworfen, wie das Büro von Sonderermittler Robert Mueller am Freitag mitteilte. Stone soll noch am selben Tag in Fort Lauderdale im Bundesstaat Florida vor Gericht erscheinen.

Noch vor kurzem hatte Trump Stone öffentlich dafür gelobt, dass er nicht gegen ihn aussagen wolle. Stone hatte während des Präsidentschaftswahlkampfs in Verbindung zum Trump-Team gestanden. Im August 2016 führte er an, Kontakte zu Wikileaks zu haben. Die Enthüllungsplattform veröffentlichte 2016 interne E-Mails der Parteizentrale der Demokraten und des Wahlkampfteams von Trumps Rivalin Hillary Clinton, die von mutmaßlichen russischen Hackern gekapert worden seien.

Später soll Stone laut der Anklage die Untersuchungen im Kongress zu den mutmaßlichen russischen Cyberinterventionen im Wahlkampf und der Rolle von Wikileaks dabei behindert haben.

Der von US-Ermittlern ausgehende Druck auf US-Präsident Donald Trump ist indes in den vergangenen Wochen deutlich gewachsen. Jüngste Dokumente zu den Russland-Kontakten sowie den Schweigegeldzahlungen an angebliche frühere Sexpartnerinnen Trumps zeigen, dass die Ermittlungen näher an ihn herangerückt sind. Die möglichen Folgen sind noch nicht absehbar.

Allerdings: Selbst wenn die Ermittler zu dem Schluss kommen, genügend Material gegen Trump beisammen zu haben - ob die US-Verfassung eine strafrechtliche Anklage gegen einen amtierenden Präsidenten zulässt, ist umstritten.

Die oppositionellen Demokraten mit ihrer Mehrheit im Repräsentantenhaus haben es in der Hand, ein Amtsenthebungsverfahren ("Impeachment") einzuleiten - über diese Option wird bereits verschärft diskutiert. Für die Absetzung des Präsidenten wäre dann aber eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig, den Trumps Republikaner auch künftig dominieren werden. Ein Überblick über die wichtigsten Ermittlungspisten:

Schweigegelder

Ein Schriftstück zu Trumps früherem Anwalt Michael Cohen setzt den Präsidenten in direkte Verbindung zu einer mutmaßlichen Straftat. US-Bundesanwälte gehen demnach davon aus, dass Trump in die Schweigegeldzahlungen während des Präsidentschaftswahlkampfs involviert war.

Schlüsselfiguren in der Trump-Affäre PRÄSIDENT DONALD TRUMP Bisher gibt es keine Hinweise, die den Präsidenten direkt mit einer russischen Einmischung in den US-Wahlkampf in Verbindung bringen. Allerdings schürten das Vorgehen seiner Top-Berater sowie Trumps Weigerung, die Einmischung Russlands scharf zu verurteilen, anhaltenden Verdacht.

Außerdem sieht sich Trump Vorwürfen ausgesetzt, er habe versucht, die Russland-Ermittlungen des später von ihm gefeuerten FBI-Chefs James Comey zu behindern. Zudem soll er Mitglieder des US-Kongresses sowie Geheimdienstchefs aufgefordert haben, sich für ihn persönlich einzusetzen. DONALD TRUMP JUNIOR Der älteste Sohn des Präsidenten traf sich während des Wahlkampfes im Juni 2016 mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja , die angeblich Verbindungen zum Kreml haben soll.

, die angeblich Verbindungen zum Kreml haben soll. Wie aus einem inzwischen veröffentlichen Mailwechsel des Trump-Sohns mit dem britischen Publizisten Rob Goldstone hervorgeht, bot Goldstone an, "sehr hoch angesiedeltes" und "ultra-heikles" Material über Russland-Verbindungen der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton zu verschaffen, das vom russischen Generalstaatsanwalt stamme. Trump Junior schrieb daraufhin: "Wenn es das ist, was Sie sagen, liebe ich es." Trump Junior traf sich mit Weselnizkaja. Dem Trump-Sohn zufolge verfügte die Anwältin allerdings über "keine bedeutenden" Informationen . MICHAEL FLYNN Der kurzzeitige Nationale Sicherheitsberater und Ex-Chef des US-Militärgeheimdienstes soll sich bei russischen Hackern um E-Mails von Clinton bemüht haben, die im Wahlkampf nachteilig für die Demokratin waren.

Überdies nahm Flynn vor und nach dem Wahlkampf Geld russischer Unternehmen für Reden und Auftritte an. Damit verstieß er möglicherweise gegen die Regeln für ehemalige Militärbedienstete bezüglich Geschäften mit Gegnern der USA.

Flynn sprach zudem wiederholt mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak - vor und nach der Präsidentenwahl. Weil er diesbezüglich log, droht ihm ein Verfahren wegen Meineids. Flynn kooperiert mit Müller - dieser empfahl Strafverschonung. Auch Trump-Anwalt Michael Cohen kooperiert inzwischen mit Müller. JARED KUSHNER Der Schwiegersohn des US-Präsidenten nahm ebenfalls an dem Treffen mit der russischen Anwältin Weselnizkaja teil. Überdies traf er im Dezember gemeinsam mit Flynn Botschafter Kisljak. Dabei soll Kushner vorgeschlagen haben, einen geheimen Gesprächskanal zum Kreml einzurichten.

Wenig später traf sich Kushner noch mit Sergej Gorkow, dem Chef der mit US-Sanktionen belegten Wnescheconombank und ehemaligem russischen Geheimdienstmitglied. PAUL MANAFORT Manafort leitete Trumps Wahlkampf bis August vergangenen Jahres. Von diesem Posten trat er angesichts von Berichten zurück, dass gegen ihn wegen des Verdachts ermittelt wird, Millionensummen vom prorussischen Ex-Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch , angenommen zu haben.

, angenommen zu haben. Manaforts privates Beratungsunternehmen für milliardenschwere Oligarchen mit Moskau-Verbindungen schürte den Verdacht möglicher geheimer Absprachen. Auch Manafort nahm an dem Treffen von Trump Junior und Kushner mit der Anwältin Weselnizkaja teil. ROGER STONE Der republikanische Parteistratege arbeitete ebenfalls zeitweise für das Trump-Wahlkampfteam. Er räumte offen ein, dass er vor nichts zurückschreckte, um Trump zum Wahlsieg zu verhelfen. Im Wahlkampf kommunizierte er mit WikiLeaks-Gründer Julian Assange und dem Hacker "Guccifer 2", die beide gestohlene Mails von Clinton und ihrem Wahlkampfteam veröffentlichten. Die US-Geheimdienste sehen Verbindungen von "Guccifer 2" zu den russischen Geheimdiensten.

Cohen habe bei den Zahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels und das frühere "Playboy"-Model Karen McDougal "in Koordination mit und im Auftrag von Individuum-1" agiert, konstatieren die Ermittler. "Individuum-1" ist Trump.

Die Zahlungen sehen die Strafverfolger als Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierungsgesetze, also als illegale Wahlkampfspenden. Cohen habe mit der Unterdrückung der Geschichten über Trumps angebliche frühere Sexabenteuer die Wahl "beeinflussen" wollen.

Russland-Kontakte

Mehr als ein Dutzend Trump-Mitarbeiter unterhielten im Wahlkampf Kontakte zu Russen. Diese boten ihnen angeblich belastendes Material über Trumps Rivalin Hillary Clinton an sowie auch Unterstützung für Trumps Immobiliengeschäfte und die Vermittlung eines möglichen Treffens mit Staatschef Wladimir Putin.

Laut Sonderermittler Robert Mueller wurde das Trump-Team schon früh im Wahlkampf von Russen umgarnt. Ein Russe offerierte Cohen demnach im November 2015 "politische Synergie", also ein Zusammenwirken mit dem Trump-Team. Für den Fall eines Treffens mit Putin habe er einen "phänomenalen" Effekt auch für Trumps Wunschprojekt eines Hochhausturms in Moskau in Aussicht gestellt.

Die Russland-Kontakte waren per se nicht illegal. Verdächtig ist aber, dass Trump und seine Ex-Mitarbeiter sie lange leugneten. Illegal könnten die Kontakte gewesen sein, sollte die Trump-Kampagne direkte und konkrete Hilfen aus Russland bekommen haben. Die US-Wahlgesetze verbieten es, Wahlkampfhilfe von "Wert" von Ausländern anzunehmen.

Darunter könnte auch der "Schmutz" über Clinton fallen, wie er Trump-Sohn Donald junior vor seinem Treffen mit einer russischen Anwältin im Juni 2016 oder auch dem Außenpolitik-Berater George Papadopoulos angeboten worden war. Allerdings hat Mueller zumindest öffentlich bisher keine Belege vorgelegt, dass solche russischen Direkthilfen tatsächlich geleistet wurden.

Justizbehinderung

Mueller prüft auch, ob Trump als Präsident die Ermittlungen zur Russland-Affäre zu torpedieren versucht hat. Den Verdacht hat Trump durch eigene Äußerungen befördert.

So begründete er seinen Rauswurf von FBI-Direktor James Comey im Mai 2017 mit den Ermittlungen der Bundespolizei zu dieser "Russland-Sache". Und er lobte etwa kürzlich seinen langjährigen Vertrauten Roger Stone, der nun verhaftet wurde, kräftig dafür, dass er nicht gegen ihn aussagen wolle - was nach Ansicht mancher Experten den illegalen Versuch einer Zeugenbeeinflussung darstellen könnte.

Der Verdacht der Justizbehinderung wird auch dadurch genährt, dass Trumps inhaftierter Ex-Wahlkampfleiter Paul Manafort trotz seiner Kooperationsvereinbarung mit Mueller über seine Anwälte in Verbindung mit dem Weißen Haus stand. Der Kooperationsdeal ist inzwischen kollabiert - unter anderem deshalb, weil Manafort über diese Kontakte in die Machtzentrale gelogen haben soll.

Justizbehinderung kann für ein "Impeachment" reichen. Präsident Richard Nixon trat 1974 in der Watergate-Abhöraffäre zurück, nachdem ein Amtsenthebungsverfahren unter anderem wegen Justizbehinderung gegen ihn angelaufen war.

