Während die Arbeiterkammer vehement für einen zusätzlichen Feiertag für alle lobbyiert, will die Wirtschaftskammer das vermeiden. Aber was wäre der Preis eines solchen neuen Feiertages?

Eine exakte Summe – wie viel Gewinn Unternehmen, wie viele Steuern dem Staat durch einen zusätzlichen Feiertag entgehen würden, ließe sich nur schwer festmachen, sagt Stefan Schiman, Makroökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo. Er hat allerdings die Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) berechnet – den Wert aller Waren und Dienstleistungen, die in Österreich binnen eines Jahres produziert bzw. geleistet werden. 2017 lag das BIP bei rund 370 Milliarden Euro.

In einem wirtschaftlichen Aufschwung würde der Effekt eines zusätzlichen Feiertags bis zu 0,2 Prozent des BIP ausmachen – in einem Abschwung weniger, in Richtung, dass es gar keinen Effekt gäbe.

