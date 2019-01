Facebook

© APA/HERBERT PFARRHOFER

Die jüngste Welle an Gewalttaten an Frauen in Wien und Niederösterreich hat für Empörung gesorgt. Wie man solche Taten künftig verhindern kann, soll heute bei einer Pressekonferenz in Wien präsentiert werden. Mit dabei sind unter anderem der Vizepräsident der Wiener Polizei, Michael Lepuschitz, eine juristische Prozessbegleiterin, eine Strafrechtsexpertin und Kriminologin sowie Vertreter von Opferschutz-Organisationen.

Die Pressekonferenz wird ab 10.30 Uhr live übertragen, den Stream dazu finden Sie hier: