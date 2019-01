Facebook

Proteste unter dem Hashtag #kurzschläfer auf Twitter und Facebook © Screenshot / Facebook

Hunderte User auf Facebook und Twitter haben heute unter dem Hashtag #kurzschläfer gegen die Aussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) protestiert, in Wien gäbe es "immer mehr" Familien, in denen nur noch die Kinder in der Früh aufstünden.

Die SPÖ hatte das in den vergangenen Tagen als Angriff auf alle Wiener inszeniert - sie gab dazu am Montag eine Pressekonferenz mit dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig unter dem Titel "Zusammen sind wir Wien".

Auf facebook hatten sich gleichzeitig mit dieser PK tausende User zu einer Veranstaltung mit dem Titel "Schlafen bis NACH Mittag - für Sebastian Kurz" verabredet, wo sie jetzt Selfies von sich selbst im Bett oder anderen Schlafplätzen hochladen.