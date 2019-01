Mit Ausnahme der SPÖ hat noch keine Partei ihre vollständige Kandidatenlisten für die EU-Wahl beschlossen. Bisher war es immer so, dass bei jeder EU-Wahl ein bekanntes ORF-Gesicht auf den vorderen Plätzen aufgestellt wurde.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Bei jedem EU-Urnengang seit dem Beitritt im Jahr 1995 ging irgendeine der Parteien mit einem bekannten ORF-Gesicht in die Wahl. 1996 normierten die ÖVP ZIB-1-Moderatorin Ursula Stenzel und kam so auf Platz eins, 2014 folgte die SPÖ dem Beispiel und stellte Eugen Freund auf. Die FPÖ schickte Hans Kronberger ins Rennen, Hans Peter-Martin holte Karin Resetarits an Bord. Und diesmal?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.