© APA/AFP/OLI SCARFF

Die britische Premierministerin Theresa May hat wegen des Streits um den Brexit ihre Teilnahme am Weltwirtschaftsforum in Davos abgesagt. May wolle sich auf "Angelegenheiten vor Ort" konzentrieren, teilte eine Regierungssprecherin am Donnerstag mit. Andere Regierungsmitglieder würden aber in die Schweiz reisen. Das Weltwirtschaftsforum findet vom 21. bis 25. Jänner in Davos statt.

May hatte am Mittwochabend ein Misstrauensvotum im Unterhaus überstanden. Am Vorabend hatten ihr die Abgeordneten noch eine historische Niederlage beschert, als sie das mit der Europäischen Union ausgehandelte Abkommen zum Ausscheiden Großbritanniens aus der EU mit großer Mehrheit ablehnten. Bis Montag muss May dem Unterhaus einen neuen Plan vorlegen.

Merkel und Macron demonstrativ geeint

Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron planen unterdessen in den kommenden Wochen demonstrativ mehrere gemeinsame Auftritte. Nach der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrages kommenden Dienstag in Aachen wollen beide auch an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar teilnehmen.

Das teilte der Organisator der Konferenz, Wolfgang Ischinger, am Donnerstag in Berlin mit. Gerade in der entscheidenden Brexit-Phase sähen beide Regierungen es als wichtig an, dass beide Länder Zusammenhalt zeigten, sagten EU-Diplomaten.

In München dürfte es auch zu einer Debatte über die Probleme im Verhältnis zu den USA kommen. Diese würden auf der Sicherheitskonferenz durch Außenminister Mike Pompeo vertreten, sagte Ischinger. Möglicherweise werde auch Vizepräsident Mike Pence teilnehmen.