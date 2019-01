EU-Kommission beharrt darauf, dass Großbritannien einen entsprechenden Antrag stellen müsse, bevor die Mitgliedstaaten über eine Verschiebung des Austritts am 29. März beraten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tony Blair © (c) APA/AFP/POOL/STEFAN ROUSSEAU (STEFAN ROUSSEAU)

Der ehemalige britische Premierminister Tony Blair hält eine Verschiebung des EU-Austrittstermins für unausweichlich. "Wenn ich jetzt die Regierung wäre, würde ich bereits mit Europa Gespräche über die Bedingungen für eine Verlängerung führen", erklärte er gegenüber der BBC.

Der EU-Kommission liegt jedoch noch kein Antrag Großbritanniens auf Verschiebung des Austrittstermins 29. März vor. Sollte ein solcher Antrag gestellt werden, müsste er begründet und von den 27 verbleibenden EU-Staaten einstimmig genehmigt werden, wiederholt Kommissionssprecher Margaritis Schinas nahezu wortgleich eine Erklärung vom Vortag.

Unterdessen signalisiert EU-Chefunterhändler Michel Barnier, die Union sei bereit zu einem Abkommen mit Großbritannien, das über den freien Handel hinausgeht. "Wenn sie uns sagen, dass sie weiterreichende Beziehungen wollen, dann sind wir offen dafür", so Barnier am Donnerstag in Lissabon.

Schnell erklärt: Der harte Brexit in Zahlen