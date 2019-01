''Undifferenziert''Kickl lässt Ludwig beim Waffenverbot abblitzen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/GEORG HOCHMUTH

Mit einem spektakulären Vorschlag lässt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig aufhorchen. Der SPÖ-Politiker will in der Bundeshauptstadt alle Waffen aus dem öffentlichen Raum verbannen. Derzeit prüfen die Landespolizeidirektionen auf Auftrag von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) die Einrichtung derartiger Bereiche - in Wien sind der Praterstern oder das Flex am Donaukanal in Überlegung. Das von Kickl angedachte Verbot beschränkt sich nicht bloß auf Schusswaffen, sondern auch auf Hieb- und Stichwaffen inklusive Taschenmesser. Ludwig erklärt, es sei „nicht einsichtig“, ein solches Verbot nur auf einzelne Plätze zu beschränken und fordert eine Ausdehnung auf das gesamte Stadtgebiet,