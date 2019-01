Gerda Schaffelhofer, lange Präsidentin der Katholischen Aktion Österreich, schreibt ihrem einstigen Studienkollegen, Bischof Alois Schwarz einen Offenen Brief. Sie fordert ihn auf, endlich klar zu den Vorwürfen zu seiner Amtsführung in der Diözese Gurk Stellung zu nehmen, die gegen ihn erhoben werden.

© Markus Traussnig

Miteinander reden, anstatt übereinander! Die Worte deiner Silvesteransprache klingen gut! Wer könnte gegen ein offenes und vertrautes Gespräch schon etwas einwenden? Wir hier in Kärnten erinnern uns an die vielen Male, als Kleriker und Laien dieses vertraute, offene Gespräch mit dir gesucht haben. Viele haben dir signalisiert, dass die Herrschaft deiner Schattenfrau ein Ende haben muss, dass du selbst wieder die Zügel deines Bischofsamtes fest in die Hand nehmen musst, dass dein Lebensstil Anlass zu Gerüchten und Kritik gibt.