Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hackerangriff auf deutsche Politiker © AP

Deutschen Medienberichten zufolge haben derzeit noch unbekannte Hacker die Daten und Dokumente Hunderter deutscher Politiker und Prominenter im Internet verbreitet. Auch private Chats und Kreditkartendaten sollen darunter sein, so die "Tagesschau". Das nationale deutsche Cyber-Abwehrzentrum trat am Freitag in der Früh zu einer Krisensitzung zusammen. In dem Gremium würden die Maßnahmen der Bundesbehörden koordiniert, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).

Wer für den Hackerangriff verantwortlich ist und mit welcher Absicht die Daten veröffentlicht wurden, ist noch unklar. Betroffen sind, mit Ausnahme der AfD, alle Parteien im Bundestag: CDU/CSU, SPD, Grüne, Linke und die FDP.

Laut der Deutschen Presse-Agentur ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel betroffen. In dem Datensatz tauchen demnach unter anderem eine Faxnummer, eine E-Mail-Adresse und mehrere Briefe von der und an die Regierungschefin auf. Nach einem Bericht von "Bild" ist auch der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betroffen. Auch Daten von Prominenten wie Jan Böhmermann, Til Schweiger und dem Rapper Sido wurden dem "Spiegel" zufolge veröffentlicht.

Schwerwiegender Angriff

Die massenhafte Veröffentlichung der sensiblen persönlichen Daten ist nach Einschätzung der deutschen Justizministerin Katarina Barley (SPD) ein "schwerwiegender Angriff". "Die Urheber wollen Vertrauen in unsere Demokratie und ihre Institutionen beschädigen", erklärte Barley am Freitag. Die Täter müssten rasch ermittelt und ihre möglicherweise politischen Motive aufgeklärt werden. "Kriminelle und ihre Hintermänner dürfen keine Debatten in unserem Land bestimmen", mahnte Barley.

Veröffentlicht wurden persönliche Daten wie Briefe, Rechnungen, Adresslisten und Ausweise. Geleakt wurden auch Handynummern und Adressen von Politikern aus dem Bundestag und zum Teil auch aus der Landespolitik. Doch nicht nur: Auch zahlreiche sehr persönliche Daten sowie parteiinterne Dokumente wurden ins Internet gestellt.

Politisch brisante Dokumente fanden sich den Berichten zufolge bei einer ersten Durchsicht nicht. Der Schaden werde dennoch massiv sein, allein aufgrund der zahlreichen veröffentlichten persönlichen Daten.