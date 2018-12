Kurz in der ZiB2"Unsere Reform der Mindestsicherung ist christlich- sozial"

ÖVP-Chef Sebastian Kurz stellt in Abrede, dass sein Kurs den christlich-sozialen Werten widerspreche. "Wir wollen den Menschen stark machen, nicht in Abhängigkeit halten."

Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz widersprach in der ZiB2 der These, die ÖVP würde unter ihm ihre christlich-sozialen Wurzeln verleugnen. Auf die Frage, ob die Reform der Mindestsicherung mit den Werten vereinbar sein, meinte Kurz: "Unsere Reform der Mindestsicherung ist christlich-sozial. Sie ist eine Reform, die den Menschen stark macht und ihn nicht in Abhängigkeit hält."

Zur Kritik von Caritas-Chef Michael Landau meinte er: "Er ist kein ÖVP-Mitglied. Ich bezweifle, dass er einer unserer Wähler ist." Es gebe niemanden, der ein Recht habe, zu definieren, was christlich-sozial sei.

Kurz erklärte einmal mehr, er sehe es "nicht als meine Aufgabe an, auf jede Bemerkung des Herrn Vilimsky oder eines anderen Politikers zu reagieren." Ob Othmar Karas die EU-Liste anführen werde, ließ der ÖVP-Chef offen.