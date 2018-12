US-Präsident droht in Tweet, gar keine Grenzübertritte mehr zu gestatten, wenn Demokraten im "Shutdown"-Streit nicht nachgeben.

© AP

US-Präsident Donald Trump hat mit Streit mit dem Kongress um eine Teilfinanzierung seiner mindestens 21 Milliarden US-Dollar teuren Mauer die Drohkulisse ausgebaut. In einem Tweet kündigte der Staatschef an, die Grenze zu Mexiko vollständig zu schließen, sollten die "blockierenden Demokraten" im Kongress nicht fünf Milliarden Dollar an Steuergeldern für die Errichtung der von ihm im Wahlkampf versprochenen Mauer bewilligen.

Ob die Demokraten auf die Drohung eingehen, deren Konsequenzen nicht sie selbst, sondern vor allem Mexiko, Mexikaner und US-amerikanische Urlauber treffen würden, war nicht abzusehen.