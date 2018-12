Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HARALD SCHNEIDER

Ein Rohbericht des Rechnungshofs zeigt Missstände in einem Wiener Verein für Kinder- und Jugendbetreuung auf. Wie der "Kurier" berichtet, haben einzelne Mitarbeiter demnach jahrelang Luxusgehälter bezogen. Ein Mitarbeiter etwa erhielt zwischen 2010 und 2017 um 137.530 Euro mehr, als der Kollektivvertrag eigentlich vorsieht. Auch mit einem zweiten Bediensteten der Zentrale wurde ein Sonderdienstvertrag abgeschlossen. Als politisch brisant gilt der Fall, weil der Verein jahrelang von der Ehefrau des ehemaligen Landesparteisekretärs der Wiener SPÖ geführt wurde: Brigitte Kopietz fungierte bis zu ihrer Pensionierung 2017 als Geschäftsführerin.

Der Verein betreut im Auftrag der Stadt Wien derzeit 25.000 Kinder an mehr als 100 Schulen. Im Vorjahr erhielt die Einrichtung ein Budget von 40 Millionen Euro von der Stadt Wien. Auch die Geschäftsführerin soll im November 2016 eine rückwirkende Gehaltserhöhung ab Jänner erhalten haben - kurze Zeit später ging sie in Pension.

Der neue Geschäftsführer hat die Vorgänge schließlich ans Licht gebracht und den zuständigen Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky davon in Kenntnis gesetzt: "Er hat mich im Frühjahr dieses Jahres über die Vorgangsweisen des Vereins in der Vergangenheit informiert, die mich sofort veranlasst haben, eine Überprüfung und eine unverzügliche Sanierung in die Wege zu leiten", sagt dieser dem "Kurier". Jubiläumsgelder und automatische Vorrückungen gebe es nun keine mehr.