Bildungsminister Heinz Faßmann hat am Donnerstag die bekannte Buchautorin und Wiener Mittelschullehrerin Susanne Wiesinger zur Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte ernannt. Die Wienerin hatte mit ihrem Buch "Kulturkampf im Klassenzimmer", in dem sie den Einfluss patriarchal-islamischer Kulturen auf den Alltag an Brennpunktschulen enthüllt hat, bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Im Live-Interview mit Innenpolitik-Chef Michael Jungwirth nimmt Wiesinger zu ihrer neuen Aufgabe Stellung.