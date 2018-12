Facebook

Der burgenländische Soziallandesrat Norbert Darabos wird nicht dem Kabinett des künftigen burgenländischen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil angehören. Das wurde der Kleinen Zeitung in Eisenstadt versichert. Am 28. Februar übernimmt Doskozil die Agenden im Burgenland, Darabos gehörte dem Team des noch amtierenden Landeschefs Hans Niessl an. Gründe für Darabos Abtritt werden keine genannt, man kann davon ausgehen, dass Doskozil mit neuen Köpfen die Geschicke des Burgenlands übernehmen will.

