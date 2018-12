In Wien treffen unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzler Kurz Politiker und Wirtschaftstreibende aus Afrika und der EU aufeinander. Wir berichten live.

EU-Kommissionspräsident Juncker, Ruandas Präsident Kagame und Bundeskanzler Kurz bei der Eröffnung © (c) APA/HANS PUNZ (HANS PUNZ)

In Wien hat das EU-Afrika-Forum begonnen, zu dem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mehrere afrikanische Staatschefs sowie Unternehmer und Manager geladen hat.

Bei den österreichischen Investitionen in Afrika sieht Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) zum Start des Forums viel Luft nach oben. In den nächsten Jahren sei der derzeitige Betrag "leicht zu verdoppeln", die neuen Märkte böten "viele Chancen", sagte sie. Nur 1,16 Prozent der gesamten Exporte Österreichs - rund 1,7 Milliarden Euro - gingen im Vorjahr nach Afrika, vor allem in den Norden und nach Südafrika.

Die Eröffnung im Livestream:

Alle Details zu dem Treffen aktualisieren wir laufend hier: