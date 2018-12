"Können Sie lesen?", "Das ist eine Falschaussage!", "Das ist lächerlich". Das sind nur drei Zitate, die in der hitzigen Debatte zwischen ÖVP, FPÖ, SPÖ, Neos und Liste Jetzt in der ORF-Sendung "Im Zentrum" gefallen sind.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Von vorweihnachtlichem Frieden ist in der heimischen Innenpolitik nichts zu spüren. In der ORF-Sendung "Im Zentrum" saßen sich am Sonntagabend Parteispitzen von ÖVP, FPÖ, SPÖ, Neos und Liste Jetzt gegenüber - und hatten sich wenig Freundliches zu sagen.

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) saßen SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Liste Jetzt Parteiobfrau Maria Stern gegenüber. Eine Stunde lang wurde über Themen wie Mindestsicherung, Migration und die angegangenen Reformen der Regierung gestritten. Inklusive zahlreicher verbaler Untergriffe.

Vizekanzler Strache stellte Rendi-Wagner, der er erstmals in ihrer neuen Funktion als SPÖ-Parteichefin gegenüber saß, die Frage: "Können Sie lesen?" worauf sie trocken "Ja, sehr gut" antwortete. Immer wieder duzten sich die Parteispitzen, während sie sich gegenseitig Vorwürfe machten. Rendi-Wagner warf der Regierung "Falschaussagen" vor, Neos-Chefin Meinl-Reisinger attestierte ihr Untätigkeit und Stern beklagte nicht eingehaltene Wahlversprechen. Strache und Blümel sprachen hingegen von Unkenntnis seitens der Opposition und von gezielten Verbreitung von Falschinformationen. Inhaltlich gab die Diskussion kaum Neues her.

