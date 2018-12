Facebook

© (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Am Dienstag ist es ein Jahr her, dass Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Wiener Hofburg als Parteichefs betraten und als Kanzler und Vizekanzler wieder verließen. Die damals angelobte türkis-blaue Regierung, die nun „papierene Hochzeit“ feiert, hat seither 120 Gesetze ins Parlament geschickt, unzählige gemeinsame Auftritte absolviert und dabei stets erfolgreich öffentliche Streitigkeiten vermieden. An Wählergunst scheint es der Koalition auch nach diesem ersten Jahr im Amt nicht zu mangeln. Aktuelle Umfragen bescheinigen Kurz und Strache sowie ihren jeweiligen Parteien stabile Zustimmungswerte. Ein Überblick über die sechs größten Reformen von Türkis-Blau.

