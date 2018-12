Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Europas starke Frauen: Merkel und May © AP

Sie befinden sich nicht immer in bester Gesellschaft, sie stehen mitten im Feuer, wenn es darum geht, den gordischen Brexit-Knoten zu lösen, über den Krieg in der Ukraine oder in Syrien zu verhandeln oder die Eurokrise zu lösen: Gerade in Europa haben derzeit mit Angela Merkel und Theresa May zwei Frauen Spitzenfunktionen inne, und mit Annegret Kramp-Karrenbauer könnte das zumindest in Deutschland auch so bleiben. Inmitten der heillos zerstrittenen und untergriffigen Fraktionen in London oder bei Treffen mit Autokraten vom türkischen Präsidenten bis zum des Mordes verdächtigten saudischen Kronprinzen scheinen sie derzeit mit oft verblüffender Ausdauer, Hartnäckigkeit und Unaufgeregtheit ihren Kurs zu fahren. Sind Frauen die besseren Regierungschefs?